Teisipäev pakub nii väheseid pluss- kui ka miinuskraade

Öö hakul on pilves selgimistega sajuta ilm. Pärast keskööd pilvkate tiheneb ning Lääne-Eestisse jõuavad sajupilved. Mandril sajab lund ja võib tuisata, saartel sajab enamasti lörtsi, sekka vihma ning on jäidet. Öö hakul puhub läänekaare tuul 4–10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s, pärast keskööd tugevneb alates saartest lõuna- ja edelatuul, mis puhub 5–12, rannikul puhanguti 15–17 m/s. Külma on 1–6 kraadi, hommikuks tõuseb temperatuur vahemikku 0 kuni –4 kraadi, saartel tuleb kuni 2 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub öö hakul lääne- ja loodetuul 5–10, puhanguti 13 m/s, pärast keskööd pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb, puhudes 3–8 m/s. Ilm püsib peamiselt sajuta ja nähtavus on mõõdukas. Külma on 4–6 kraadi.

Päeval on pilves ilm ja mitmel pool sajab lund ning tuiskab. Lääne-Eestis tuleb ka lörtsi, saartel sekka vihma ja on jäidet. Saju tõenäosus on väiksem Kagu-Eestis. Puhub lõuna- ja edelatuul 5–12, rannikul puhanguti 15–17 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis vahemikus –1 kuni +2 kraadi, Ida-Eestis 0 kuni –3 kraadi.