Kuigi Kadrinas on olemas ka avalik saun, käiakse spordikeskuse saunades aktiivselt, seda just põhjusel, et kohe on võimalus basseini hüpata või siis ühendada saunaskäik trennitegemisega. Salepi sõnul leidub ka neid, kes lihtsalt saunas pesemas käivad.