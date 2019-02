Juhtkiri: oskused vs. vääriline palk

Head töötajat on raske leida. Tõsi. Aga (heal) töötajal on raske leida ka tööandjat, kes maksaks tööle pühendumise eest õiglast tasu. Nii tekibki olukord, et nokk on kinni, saba lahti. Töötasust oleneb ju kõik: tulemused, lojaalsus, ausus. Paraku on probleem selles, et paljud tööandjad ei suuda välja mõelda sellist ärimudelit, mida ellu viies suudaksid nad maksta ka väärikat palka.