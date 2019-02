Viru-Nigula valla kaks orkestrit liideti üheks

Viru-Nigula valla kultuurijuht Keio Soomelt rääkis, et paljud orkestrites mänginud inimesed lõid kaasa mõlemas koosseisus.

Kunda Linnaorkestri dirigent Kait Tiitso ütles, et nüüd on kollektiivis 35 pillimeest.

“Kvaliteedi tõus on toimunud selle arvelt, et kehvemad mängijad on välja jäänud,” lausus Tiitso.