Esiliiga võrkpallitiim ei vääratanud ja skooris kuus võidupunkti

Peatreener Mehis Täpp tõdes, et kuna vastased olid tabeli alumise poole meeskonnad, oli kuus võidupunkti kohustuslik. “Olen rahul, et mängisime oma välja ja tegime ära asjad, mis pidime tegema. Kogu võistkonda peab kiitma, et mängujoonisest peeti kinni ja tehti kokkulepitud asjad ära,” kõneles Täpp. Eraldi kiidusõnu pälvis temalt noormängija Tony Tammiksaar, kes mängis oma taseme kõige paremini välja. “See oli ka sidemängija Kaspar Pomerantsi üks parimaid nädalavahetusi,” lisas treener.