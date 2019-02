10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Mullu ehitas “Energia” kolhoos Võsule kaupluse ja šašlõkibaari, sügisel avati müügipunkt ka Rakveres. See asub Turu platsil ja kannab nime “Energia”. Linnarahval on võimalus sealt osta torte, koogikesi, maltoosat, mune, kanu, lilli, rohelist sibulat jm. kaupu. Kuu läbimüük ulatub 4000–5000 rubla piirini. Paraku takistab kitsukene ruum juurvilja müümist.

10 aastat tagasi

Viimastel kuudel on Rakveres tegutsevate pandimajade klientide arv kasvanud, laenu võetakse näiteks telefonide, arvutite, tööriistade ja telerite tagatisel. Pandimaja töötaja ütles, et laenuleping sõlmitakse vastavalt inimese soovile 5–31 päevaks. Kui inimene ei ole seitse päeva pärast lepingu lõppemist panditud asja tagasi ostnud ega lepingut pikendanud, läheb see müüki.