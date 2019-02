Kadrina saalijalgpallurid lõid Äksis hunte

Kadrina mängumees Reio Mändla tõdes, et kummagi meeskonna poolt vaadatuna ei olnud tegemist just kõige ladusama mänguga. “Aga see-eest oli väravaid, mida vaadata,” lisas ta.

Saalijalgpalli teise liiga võidu on voor enne lõppu juba kindlustanud Jõgeva SK Noorus-96, kuid hõbeda ja pronksi saajad on veel lahtised. Praegu on esikolmikul kolmepunktised vahed. Kadrina SK on turniiritabelis teisel kohal.