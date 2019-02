Kadrina raamatukogus istuti debatilaua taga tihedalt õlg õla kõrval, nii et suuremad mehed nihkusid aeg-ajalt tagumisse ritta käsi sirutama. Vasakult: Marko Pomerants, Annes Naan, Siret Kotka-Repinski, Tanel Tarkmees, Indrek Saar, Taavi Rõivas, Lauri Klein ja Pavo Raudsepp. Kohtumist modereeris ajakirjanik Rein Sikk (paremal nurgas).

Teisipäeva õhtu. Kadrina raamatukogu saalis kajab aplaus. Keskerakondlane Siret Kotka-Repinski on just saanud maha lubadusega, et viimaks ehitatakse Rõmeda ja Viitna vahele kergliiklustee.