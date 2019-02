Mõned näpunäited digitaalseks suurpuhastuseks

Eesmärk on teha korda oma digielu ning kustutada kogu tarbetu info, mis on ajaga muutunud digitaalseks prügiks ja müraks. Ebavajaliku kustutamine vabastab nutiseadmete salvestusruumi, muudab seadmed kiiremaks ja aitab meil infot kiiremini üles leida. Järgnevalt mõned näpunäited, kuidas oma tehnoloogilisi abivahendeid puhastada ning säilitada ja korrastada faile nõnda, et sellest saaks loomulik harjumus.

Telia tehnoloogiaportaalis Digitark soovitatakse järgmist:

• puhasta arvuti töölaud ehk desktop. Ei ole mõtet üksikuid dokumente, kaustu ja faile hoida töölaual. Nii koguneb sinna aina rohkem ja rohkem ikoone ning nende hulgast millegi üles leidmine muutub aina keerukamaks ja aeganõudvamaks. Tarbetud failid kustuta ning vajalikud sordi kataloogidesse. Harjuta asju kohe oma õigesse kohta panema ja loobu mõtteviisist, et las olla praegu töölaual, küll ma pärast õigesse kohta tõstan.

• kustuta ebavajalikud pildid ja videod.

• vaata üle allalaetavate failide ehk downloads-kaust ja tühjenda prügikast. Vaikimisi salvestatakse kõik allalaetavad failid arvutites downloads-kausta. Sel kaustal tasub silma peal hoida ning seal olevad asjad õigesse kohta paigutada või kustutada.

Ebavajaliku kustutamine vabastab nutiseadmete salvestusruumi, muudab seadmed kiiremaks ja aitab meil infot kiiremini üles leida.

Kustutamine tähendab prügikasti tõstmist, aeg-ajalt on kasulik üle vaadata ka arvuti prügikast ja see tühjendada, et kõvakettale ruumi saada.

• kasuta pilvi. Tehnoloogiaettevõtted (nt Google Drive, Microsoft Onedrive, Dropbox) pakuvad võimalust oma arvuti pilvega siduda, nii et arvutisse tekib täiendav kaust, mille sisu on sünkroniseeritud pilvega.

• tee varukoopiad, et sulle oluline info jääks alles ka siis, kui arvuti kõvaketas otsad annab või arvuti varastatakse. Varukoopiaks sobib näiteks pilv või väline kõvaketas.

• kustuta programmid, mida sa ei kasuta