Kadrina otsib kultuurikojale direktorit

Kultuurikoda loodi jaanuari lõpus kohaliku rahvamaja ning huvi- ja noortekeskuse ühendamisel. Kultuurikoja loomise eesmärk on kasutada veelgi paremini potentsiaali, mis Kadrina vallal on, ja tõsta valla häid tegijaid rohkem esile. “Kindlasti ei taha me hakata midagi säästlikumalt tegema. Kultuur ei ole koht, kust peame kokku hoidma. Pigem tuleb olemasolevat ressurssi võimalikult hästi ja targalt kasutada,” kõneles vallajuht Kairit Pihlak.