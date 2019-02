Ristmik Rakveres on kui teiselt planeedilt

Pool Parkali tänavat rekonstrueeriti ja see muutus promenaadiks, kuhu on asja vaid piirkonda teenindavatel sõidukitel. Nimetatud ristmiku liikluskorraldus aga jäi pärast promenaadi tekkimist samaks. Nüüd peavad Kastani puiestee poolt tulevad Jakobsoni tänaval liikuvad sõidukid andma teed promenaadilt tulijatele. See aga ei ole veel kaugeltki kõik. Tallinna tänava poolt tulevad Jakobsoni tänaval liikujad aga peavad andma teed Aqva parklast väljuvatele sõidukitele. Jah, te lugesite õigesti – mööda sisulist peateed liikujad peavad andma teed parklast väljuvatele sõidukitele. No tule taevas appi!