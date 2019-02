Riigigümnaasium keset linna: leping sai käe alla

Kahe aasta eest allkirjastati sealsamas Rakvere linnavalitsuse valges saalis heade kavatsuste eelnõu, siis saabusid korraga vaikus ja torm. Minister nentis, et kui tookord ütlesid linna esindajad, et Rakvere on riigigümnaasiumiks valmis, siis selgus, et seda pole maakonna inimesed.

Kirgi küttis ka kooli asukoht. Kabinetivaikuses otsustati, et riigigümnaasiumi hoone kerkib Rakvere südalinna palju poleemikat tekitanud L. Koidula 11b kinnistule, mille läheduses on head sportimisvõimalused ja tulevikus ka Pärdi kontserdimaja. Repsi sõnutsi pole vaidlused olnud meeldivad, kuid mõtted on välja öeldud. “Aga näeme naabermaakonnast, et isegi siis, kui tundub, et kõik on paigas, on neid, kes leiavad, et asjad võiksid olla teisiti,” ütles Reps. Ometi lubas minister eile: “Asjad hakkavad tänasest peale sündima.”