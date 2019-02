Rakvere haiglas püsib gripijuhtumite arv stabiilsena

Haigla erakorralise meditsiini osakonnast öeldi, et gripijuhtumeid lisandub iga päev, on ka päevi, kus diagnoosi saab 6–8 inimest. Peamiselt haigestuvad lapsed ja eakad inimesed ning olnud on ka tõsiseid juhtumeid, kus gripp tüsistub kopsupõletikuga.