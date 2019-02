Politsei kontrollib koolibusse

Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste ütles, et koolibusside kontroll on politseil plaanis. Üks asi on, et buss oleks tehniliselt korras, teine asi, et sõitjatel oleksid turvavööd kinnitatud. Tammiste sõnul püüabki politsei tekitada väikestes reisijates harjumust end nõuetekohaselt turvavööga kinnitada. Maakonna politseijuhi sõnul on korravalvuritel ka edaspidi kavas teha koolibusside pistelisi kontrolle.