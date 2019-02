Tarva korvpalliturniiri võit rändas Viljandisse

Võõrustajatiim Rakvere Spordikool / Tarvas oli kaheksa võistkonna mõõduvõtus neljas. Poiste juhendaja Tõnis Putko sõnas, et poisid läksid iga mänguga julgemaks ja tublimaks. Mitu mängumeest on alles sel hooajal korvpallitrennidega alustanud ning see oli neile esimene turniir selles vanuseklassis. “Turniir läks igati korda ja usun, et poistel on nüüd veelgi rohkem tahtmist jälle trenni teha,” lisas ta. Viiendaks tüüris treener Vaido Rego Rakvere SK / Tarvas / Väike-Maarja RSK meeskonna.