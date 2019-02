Juhtkiri: igamehe Eesti filmid

Eesti filmides on üsna tavaline kohata mõnd tuttavat või tuttava tuttavat. Üks asi on muidugi see, et väikese rahva puhul on tõenäosusprotsent näha massistseenis tuttavat nägu suhteliselt suur. Teine asi on aga see, et eestlaste himu filmides kaasa teha on suur ja filmiteo teema on levinud ka sotsiaalmeedia gruppidesse, kus näitlemishimulised saavad kokku rollipakkujatega.