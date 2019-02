“Klassikokkutulek 3” – üle võlli sõpside kannatused

Kohati on “Klassikokkutulek: Ristiisad” säratu, igav ja minu jaoks hea-halva piiril mängiv, ent olgem ausad, nalja saab ka. Äkki see oligi oluline, et mugistasin naerda. Isegi nendes küsitavates kohtades, kus ehk ei peakski. See on puhas tublisti tehtud hitttoode, mida lihtne vaadata, ära-väga-kaasa-mõtle-film, mis puudutab aju kergelt: ka hilisemat tohutut nähtu analüüsi pole vaja.

Loo teemad on elulised ja ka minu argipäevi otsapidi puudutavad. Vähemalt mõningad neist. Filmi tutvustus ütleb, et viimases osas leiame kolm klassivenda olukorrast, kus kuri saatus on kõige hullemini asunud just Andrest väntsutama. Alustades eksnaise Anne uuest, imalalt sulnist pere­idüllist koos nägusa rikkurist abikaasa ja vastsündinud beebiga, kuni ootamatult kaela sadanud kohustusest hooldada invaliidistunud isa (Raivo Adlas). Miks küll on teiste elu ilusaim just siis, kui sinul kõige hullemaks kisub?