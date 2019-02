Pajustis näeb Andrus Kiviräha üksinduslugu

“Aabitsa kukk” räägib sellest, et üha rohkem inimesi elab üksinduses. Sotsiaalne tõrjutus on olukord, kus indiviidi ja ühiskonna vahelised sidemed on katkenud ja inimene ei saa ühiskonna majanduslikus, sotsiaalses, poliitilises ega kultuurilises elus osaleda.