Riina Rillo toob näitusesaali tundlikud lained

“Et luua, ei saa üle astuda, mööda minna ega kuidagiviisi eirata tundeid. Tunded on need, mis annavad elule ja ka loomisele alge,” ütles kunstnik. “Tundlik lainetus võrdub minu silmis tingimusteta armastusega. Tunnetelained ei tohiks küll tormina ulatuda üle mõistuse, aga nad peavad sind hoidma, kirglikult, hellalt, siiralt ja kuumalt. Tundlikes lainetes voogamine on see kaunis meelteseisund, milleta minu puhul kunsti loomine ei ole võimalik, kuid sageli on mu tunded maalidel peidetud kujul ja vaataja saab neid pigem aimata,” kõneles ta.

Riina Rillo maalib valdavalt õlimaale, kuid viljeleb ka akvarelli, siidimaali, arvutigraafikat, fotograafiat ja keraamikat.

Näituse kuraatori Mati Rillo sõnul saab Riina Rillot, kes torkab silma särava mitmekülgsusega, julgelt nimetada arvestatavaks loojaks Eesti kunstimaailmas. “Ta on loonud müstilisi abstraktsioone, kauneid maastikke, portreid, olustikke, vaikelusid ja lilli, kujutades neid kord jõulise käekirjaga, kord tundeliselt. Mõnikord on ta mänguline ja salapärane, aga alati heatujuline, mistõttu mõjub tema looming vaatajatele positiivse teraapiana. Tema värviharmooniad on oskuslikult tasakaalustatud ning koloriit on läbi aastate pidevas muutumises,” iseloomustas ta abikaasa loomingut.

Kunstnikuna tegutsemise kõrval on Riina Rillo ARS-MEL’ kunsti- ja disainigaleriide juhataja ning üks omanikest. Meditsiini ja ärimajandust õppinud Riina Rillo, kes on töötanud nii meditsiini ja kultuuri valdkonnas kui ka panganduses ja riigiametis, õppis kunsti aastatel 2006–2008 Eesti kunstiakadeemia avatud akadeemias individuaalprogrammi alusel Tiit Pääsukese, Aimar Kristersoni, Tiina Tammetalu, Maarit Murka ja Kaisa Puustaku käe all ning Tartu kõrgemas kunstikoolis Eve Eesmaa juhendamisel.

Alates 2007. aastast on Riina Rillo korraldanud 28 isikunäitust nii Eestis kui ka välismaal. Grupinäitustel on ta osalenud alates 2000. aastast 54 korral.

Riina Rillo töid leidub tuntud kunstikogujate ja galeriide kollektsioonides, samuti erakogudes Eestis, Iirimaal, Saksamaal, Jaapanis, USA-s, Soomes, Venemaal, Rootsis, Prantsusmaal ja küllap mujalgi.

Näitust “Tundlikud lained” saab Jõhvis Linnagaleriis vaadata 28. veebruarini.

Riina Rillo maal näitusel “Tundlikud lained”. FOTO: Riina Rillo