Pärastlõuna Pajusti klubis laseb kõlada luulel ja muusikal

Ly Kaasik on ennast iseloomustanud Hando Runneli luulerea kaudu: “Kõnelda on kergem, kirjutada raskem”. Kaasiku sõnutsi on temal just nii mõnigi kord vastupidi – on mõtteid ja tundeid, millest kõnelda justkui eriti ei oska, aga kirja panna on neid palju lihtsam.