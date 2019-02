Kaminaõhtu Palmse Park-hotellis

Heiki Pärdi, kelle 2017. aastal ilmunud raamat “Eesti argielu. Teekond moodsasse maailma” on tekitanud elavat vastukaja, räägib, kuidas eestlased on viimase ligikaudu 150 aasta jooksul muutunud keskaegsetest talupoegadest moodsateks eurooplasteks. Mõnigi asi on meil harjumuseks saanud üsna hiljuti. 1920. aastail tehtud uurimuste põhjal on teada, et tollal jätkus elu endisaegsel viisil, hügieenist ei teatud suurt midagi. Nägu ja ihu pesti kord nädalas, oma elamist seati korda veelgi harvem.