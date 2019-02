Rakvere võib kultuuripealinna karussellilt maha hüpata

"Kurb," nentis Rakvere linnapea Marko Torm. Ta lausus, et Helen Sildna juhitud projektimeeskonna otsus paneb keerulisse olukorda ka Rakvere linna, kes on algusest peale Narvaga ühes paadis olnud.

"Isiklikult arvan, et meie jaoks on see projekt sellisel kujul läbi," lausus Rakvere linnapea. "Praeguses seisus on selge, et Narva sellisel kujul Tartuga konkureerida ei suuda," lisas Torm. Samas ei välistanud ta, et kui Narva linn peaks siiski Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimiseks raha ja korraliku projektijuhi leidma, võib Rakvere sellega taas kaasa minna.