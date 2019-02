Kadrina lõpetas Tapaga “piiritüli” saare pärast

Kadrina vallavolikogu pikaaegne esimees ja nüüdne liige Jaanus Reisner meenutas viimatisel volikogu istungil, et Kadrina kunagine vallajuht Aivar Lankei viis maadevahetust kinnitava otsuse ise tapalastele. “Tema oli see mees, kes läks Tapa valla [viie aasta] juubelile ja kinkis neile saare, aga mingil põhjusel jäi see siis mõlemalt poolt vormistamata,” rääkis Reisner.