Kes hukutab Eesti Lihatööstuse?

2017. aasta varakevad Põlvamaal Vastse-Kuustes. Rahulolevate nägudega seakasvatajad naeratavad päevapiltnikele. Nad on loonud ühistu – nii mõnigi julgeb arvata, et sündinud on wunderkind – ja avavad parajasti ühistule kuuluvat Eesti Lihatööstust. Tänavu veebruaris hakkas Tartu maakohus arutama Eesti Lihatööstuse pankrotiteemat.