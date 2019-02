JAANUS NURMOJA: maagiline 2035 ja suurelt unistamise ebapopulaarne, ent vajalik töö

Samal ajal kui meie igapäevapoliitikud toimetavad ja nelja aasta kaupa midagi lubavad, tegutsevad kusagil siinsamas ka ülehomsest mõtlejad, et koostada Eestile uus arengustrateegia. Kuni aastani 2035. Kui siin keegi teeb päris tööd parema tuleviku otsingul, siis just nemad. Ärgu aetagu sassi – jutt pole end pika plaani sildiga ehtinud seltskonnast, kes küll räägib Eesti 200 aasta juubelist, kuid samas välistab oma manifestis juba eos võimaluse, et eestlastele ebasoodsaid demograafilisi protsesse oleks võimalik soodsaks pöörata. Fatalistlikul paratamatuse mantral pole midagi ühist reaalsustajuga, küll aga sarnaneb see hea stsenaariumi vältimise sooviga.