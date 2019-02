Mõdriku kool punub ühist pesa Tallinna tehnikakõrgkooliga?

Kahe rakenduskõrgkooli ühinemisega soovib haridus- ja teadusministeerium muuta just Lääne-Viru rakenduskõrgkooli suundumusi, tuues siia tootmis- ja tehnoloogiaalasid. Ministeeriumi kõrgharidusosakonna juhataja Margus Haidak: “Kuna üliõpilaskond kahaneb ja tööturu vajadused muutuvad, soovime tõhusamalt kasutada kõrghariduse võimalusi.”

Lääne-Viru rakenduskõrgkooli rektor Helle Noorväli ütles, et mõeldes tulevikule, on ühineda mõistlik. “Elada võib, kuid teha tänase kõrghariduse rahastuse juures hüppelist arengut on väga keeruline. Seda saab teha kellegagi koostöös,” lausus Noorväli.