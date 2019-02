Lumesadu põhjustas palju elektrikatkestusi

"Koos lumesaju lõppemisega on vähemaks jäänud ka rikete lisandumine. Esineb märjast lumest tingitud ülelööke, mille tagajärjel tajuvad kliendid lühiajalisi elektrikatkestusi või pingelohkusid," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen. Üle Eesti tegeleb rikete kõrvaldamisega 50 rikkebrigaadi.

"Suurele osale klientidest saame tänase päeva jooksul elektriühenduse taastada, kuid keerulisemad on neli piirkonda: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa ja Viljandimaa, kus viimaste rikete lahendamine jääb tõenäoliselt homsele," ütles Klaassen ning lisas, et nendesse piirkondadesse on suunatud rikkebrigaade juurde.