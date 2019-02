Vabaerakonna eesmärk on hea elu igal pool Eestis, mitte ainult Tallinnas

Vabaerakonna põhilubadus on teine Eesti esimesele Eestile järele aidata. Näeme kõik, kui suured on Eesti eri paikades sotsiaalmajanduslikud erinevused, mis eelkõige löövad välja võrdluses Tallinnaga. Tallinnas on sisemajanduse kogutoodang inimese kohta 26 000 eurot, Põlvas vaid 6000 – vahe on neljakordne! Harjumaal koos Tallinnaga on SKT ühe elaniku kohta ostujõudu arvestades 110 protsenti EL-i keskmisest, Eesti ülejäänud piirkondade keskmine on aga jätkuvalt alla 60 protsendi.