Kadunukesi sõiduta kasvõi pakiruumis

Lugu jõudis “Kuuuurijani” ühe anonüümsust palunud surnuveoautojuhi kaudu, kes oli ka üksteise otsa riita laotud laipu pildistanud. Kuigi autojuht suhtles saatejuht Katrin Lustiga anonüümselt, õnnestus viimasel välja selgitada, et tegemist on Viru Matuseteenustega seotud surnuautoga. Nimetatud ettevõte tegutseb Rakveres Kunderi tänaval ja selle juhataja on Üllar Vaserik.