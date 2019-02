Aqva spaa ja hotelli juht Roman Kusma ütles, et eks kõik kokku neile edu tagaski. “Meie messipakkumine on juba kümme aastat väga hea olnud – ostad massaaži, saad majutuse pealekauba,” märkis Kusma, lisades, et ka Aqvat messil tutvustanud töötajad olid tublid ja andsid endast parima.