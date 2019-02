Sarnaselt Endla järvega pole olukord hea ka Porkuni järves. Porkuni järve pärast südant valutav külaelanik Ain Aasa tõdes löödult: “Porkuni järve kalad on kõik surnud. Järves vett ei ole ja neis madalamates kohtades, kus on veel natuke vett, on see mürgine.”