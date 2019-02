Pedofiilias süüdi mõistetud Rakvere ärimees ahistas oma uues ametis taas

Suur oli neiu jahmatus, kui ta juhi nime otsingumootorisse toksis ja avastas, et tegemist on süüdi mõistetud pedofiili Hanno Saaremetsaga, kunagise Rakvere kinnisvaraärimehega, kes oli 2007. aastal mõistetud noorema kui 14-aastase lapsega korduvalt suguühtes olemise eest pooleteiseks aastaks trellide taha. Lisakaristusena oli teda trahvitud lapsele alkoholi sissejootmise eest.

Pedofiili sattumine taksorooli sai võimalikuks aga seetõttu, et kehtiv seadus lubab teenuse osutamiseks vajaliku teenindajakaardi saada ka juhul, kui sellised kuriteod on aegunud, ning nii see Saaremetsa pedofiiliakaristuse puhul ka oli. Asjaolu, et mehele oli värskelt mõistetud uus kriminaalkaristus, oli teenindajakaardi väljastanud Tartu linnavalitsusele veel teadmata. Nii saigi mitu korda kriminaalkorras karistatud mees taksorooli istuda ja taas kliente ahistada.