Kersti Kaljulaid: linna- ja vallaeelarvest ajakirjanduslaadset toodet välja andes tegeletakse turu solkimisega

"Võib ju olla tore, kui piltidega paber postkasti potsatab, aga mõelge korraks ka meie kohalikele lehtedele, mis toimetavad erakapitalil. Äkki saab oma elanikke informeerida ka nii, et kohalik ajakirjandus ellu jääb? Linna- ja vallaeelarvest ajakirjanduslaadset toodet välja andes tegelete te tegelikult ju turu solkimisega ja see ei tee head mitte kellelegi. Ja kui tingimata on vaja oma infot ikkagi sel moel levitada, siis minu soovitus on teha seda koostöös kohalike lehtedega. Katsuge nii ellu jätta oma piirkonna ajakirjandusväljaanded," kõneles president.

"Kuigi kokkuvõttes – see on ikkagi tegevus, mille vajalikkusega ma ei nõustu. Seda võib olla kena teha, aga seni, kuni meil on asju, mida peab tegema, ei ole põhjendatud piiratud ressursi kulutamine sellistele asjadele. Seni, kuni meil on veel üks omastehooldaja või puudega lapse pere, kes tunneb, et kohalik omavalitsus ei ole tema jaoks kõike teinud, ei ole minu jaoks olemas õigustust vallalehtede väljaandmisele," jätkas Kaljulaid.