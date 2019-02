Rakveres heideldi karikavõidu nimel, noormehed olid Tartus neljandad

“Oleks võinud natukene paremini minna, aga kõige hullemini ei läinud,” nentis noormeeste treener Mati Merirand. “Kaotasime Selverile 1:3. Sellest on kõige rohkem kahju. See oli sisuliselt pronksimäng,” rääkis Merirand ja lisas, et tegelikult näitasid Rakvere poisid vastasest rohkem initsiatiivi, kuid Selver tuli mängu ja võttis tasavägises kohtumises võidu.