Isamaa on igavene. Rahvuslus räuskamata!

Liikuge kandidaatide nimekirjasid pidi neisse takerdumata viimaseni ja seal on meie nimede juures numbrid vahemikus 1122–1128. Kolm esimest numbrit 1, 1 ja 2 annavad justkui kinnitust sellest, et meist on abi. Nii ongi! Hääletage Isamaa kandidaatide poolt! Selleks on mitu head põhjust. Meie puhul on tegemist ennast igapäevatöös tõestanud kohalike inimestega. Kahel meist, Marko Pomerantsil ja Einar Vallbaumil, on juba riigikogu liikme töö käpas. Teised viis saaksid sellega samuti kenasti hakkama. Marko Pomerantsil on veel lisada nelja valitsuse ministrikogemus.