TMW-le pääses ka Lääne-Viru artiste

Et TMW on üks Euroopa jõudsamalt kasvavaid linnafestivale, oli artistide konkurents sinna pääsemiseks tihe: enam kui 1200 osaleda soovinud artistist või kollektiivist pääses festivalile 170. Lääne-Virumaa muusikutest läbisid sõela Kadri Voorand, duo Maarja Nuut & Ruum, räppar Culpas, kes on tuntud kooslusest Ruckus ja astub TMW-l üles sooloartistina, ning instrumentaalse muusika produtsent jasperino.