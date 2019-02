Koolibuss jäi riigiteel lumevangi

Pereema Veronika (nimi muudetud) rääkis, et nende kodust on koolimaja juurde veidi üle nelja kilomeetri ja teisipäeva hommikul viis ta lapse ise kooli. Koolibuss, millega juntsu pärast tunde koju sõidab, jõuab aga Äntusse suure ringiga ning hoopis teiselt poolt. Sestap ei osanud ema mingeid probleeme oodatagi.

Kella veerand kolme paiku sai Veronika kõne pojalt, kes teatas, et buss enam edasi ei sõida ja läheb hoopis Väike-Maarjasse tagasi. Naine rääkis, et tavaliselt lapsel koolis telefoni kaasas pole, kuid just sel päeval oli ta telefoni kaasa võtnud, et pilte teha. “Nii et õnneks sai ta mulle helistada,” ütles Veronika.

Vastasel korral oleks naine ilmselt suures segaduses olnud, kui oleks töölt koju naastes avastanud, et last polegi.

Et Veronika emal, kes küll ka sel ajal tööl oli, on korter Väike-Maarjas ja lapsel selle võtmed olemas, soovitas naine pojal seniks sinna ootama minna, kuni tööpäev läbi saab.

“Ma olen kaugel sellest, et bussijuhti süüdistada, küll aga on suur jama see, et koolibussi sõidetavad teed on ka pärastlõunal lumest lahti lükkamata,” kõneles Veronika.

Väike-Maarja vallavalitsuse meediaspetsialist Kristel Kitsing sõnas, et probleem tekkis maanteeameti hallataval riigimaanteel ning omavalitsus ei saa selle eest vastutust kanda. “Meieni jõudis info alles pärast lõunat ning suutsime Eesti Teed AS-iga, kes hooldab antud teed, ka ise pärast mitut helistamist kontakti saada,” lausus Kitsing. Lumevangis olnud bussi juht helistas ka ise korduvalt maanteeameti infonumbrile, kuid abi jäi pikka aega saatmata.

Koolibussi roolis olnud Eino Siirak rääkis, et esimest korda helistas ta tee hooldajale juba hommikul kella seitsme ajal, kui ta lastele järele sõitis. “Siis õnnestus veel lumest läbi punnitada,” meenutas ta. Lapsi koju viies jäi ta aga bussiga lumme kinni. “Siis ei olnud enam muud teha kui tagurpidi tagasi sõita,” lausus Siirak.

Õnneks märkas lumes ukerdavat bussi lähikonnas valla traktoriga töötav traktorist. “Ta küll ei tohi riigiteel tööd teha, aga aitas natuke,” kõneles bussijuht, kel õnnestus lõpuks Triigi–Pudivere tee otsas buss ümber keerata. Kolm last tuligi tal Väike-Maarjasse tagasi viia, sest nende kodudeni bussiga ei pääsenud.

"Kui hommikuti ringile läheme, siis ainult rammime läbi lume."

Eino Siirak, bussijuht

Eino Siiraku sõnul on Väike-Maarja kandis riigile kuuluvate teedega talviti kogu aeg probleeme. “Kui hommikuti ringile läheme, siis ainult rammime läbi lume,” sõnas ta ja lisas, et vallateedel reeglina selliseid muresid pole.

Maanteeameti ida regiooni hooldevaldkonna juht Andres Piibeleht ütles, et hooldajad pingutavad muutlikes ilmastikuoludes, saavutamaks teedele kehtestatud seisunditaset. Äntu–Määri teele on kehtestatud seisunditase üks, mis tähendab, et kriitilise koheva lume paksus ei tohi ületada kümmet sentimeetrit, kriitilise märja lume paksus viit. Lumetõrjet tehakse hiljemalt 24 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu.

“Paraku tabas ootamatu tehniline rike üht teehooldaja traktorit ja nii jõudis traktor teelõigule alles kella 16 ja 17 vahel,” sõnas Piibeleht ja vabandas liiklejate ees. “Mõistame, et bussijuhi ja ka teiste liiklejate ootused on teehooldele üha suurenenud, ning teehooldajad annavad endast parima, et lumerohkes talves tagada tee seisundinõuetele vastavus,” lisas Andres Piibeleht.

Veronika rääkis, et lapsena tuli ta sageli koolist jalgsi koju ja ka tema vanem poeg on need neli kilomeetrit päris mitmel korral maha vantsinud. Esimese klassi lapselt aga oleks palju tahta, et ta iseseisvalt mööda kitsast maanteed koju vantsiks.