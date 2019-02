Olen tegelikult ärganud kell viis hommikul, et kõikide uue päeva kohustustega joonele jõuda, aga nüüd istun ja vaatan, mida mu sõbrad, pereliikmed, juhututtavad on oma päevast sotsiaalmeedia kontodele üles laadinud. Selleks on aega küll.

Näib, et kõigil on hästi. Keegi sai just ametikõrgendust, kellelegi toodi hommikusöök otse voodisse, keegi kihlus ja kellelgi oli just sünnipäev.