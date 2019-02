Teatris kõlab korraga kolme näituse avapauk

“Need märksõnad on minule tähtsad kogumikud, mis on pärit mitmetelt reisidelt. Olen ammutatud elamusi ja kindlaid kujundeid väljastpoolt Eestit. Meie maa on karm, karge oma väärikuses. Ta on kõige armsam, mis on olemas, kuid hing ihkab sooja ja barokset ilu oma mahlakuses. Minu pildid ei ole otsesed tõlgendused maast, kus ma viibisin, need on teatud kompositsioonilised lavastused. Kui mõelda, siis olen juba pikalt tegelenud lavastusega. Nüüd otseselt tahaks näituse nimeks panna “Lavastus”,” avas kunstnik näituse tagamaad.