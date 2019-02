10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Valmisid söödahoidlad metsloomadele. Et sõimede värske heinaga täitmine on sügava lumega küllalt tülikas, ehitasid Rakvere rajooni jahimehed tänavu 17 sõime-söödahoidlat. Need väikesed küünid mahutavad tugeva koorma heinu ja vihtu. Kahel pool on söödaredelid, otsas, varikatuse all kaeraküna ja soolak. Agaramad olid Kiltsi jahimehed.