Lääne-Virumaa mäesuusalapsed jõudsid Eesti parimate mõõduvõtul medalikohtadele

Suusaklubi Telemark juhatuse liige Hillar Hein ütles, et mäesuusatamine on atraktiivne ala, mis noortele väga meeldib. Klubi Telemark on tegutsenud juba aastaid. Varem olid tegevusaladeks suusahüpped ja kahevõistlus. Sellest hooajast tehakse mäesuusatrenni ja käiakse sel alal võistlemas.