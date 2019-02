Maakonna vapimärgi uudis pani kunstniku punastama

Vapimärgi saajate auväärse seltskonnaga sel aastal liituv kunstnik ja Rakvere Galerii üks eestvedajaid Riho Hütt oli tunnustusest kuuldes tükk aega keeletu, otsides õnnitlusele vastamiseks õigeid sõnu. “Oh! Mis see oli täpselt, ütle palun uuesti. See on küll uhke asi,” lausus ta.

Tasapisi ennast kogudes tunnistas Hütt, et tema põskesid katab kerge puna. “Punastan, ausalt,” ütles ta. Kunstnik lisas, et polnud vapimärgi laureaadiks saamisest teadlik, kuigi keegi olevat hiljuti ühendust võtnud ja muu hulgas uurinud, kas tal on musta või tumedat pintsakut. “Must pintsak on mul ikka olemas,” märkis Riho Hütt.