Repliik: mis juhtus?

Lonks MMS-i on nagu valimistel kandideerimine. Alguses võibolla on harjumatu, ajab iiveldama ja pea valutama, aga see kõik on vaid kohanemisprotsessi osa. Pole viga, lohutavad kogenumad, läheb üle! Näiteks võib juhtuda, et inimene, keda tunned hulk aastaid toreda ja mõistliku kodanikuna, muutub üleöö õelaks ja vihaseks kõigi ning kõige peale. Sõpradest saavad vastikud tolerastid, ajakirjandus muutub valelikuks peavoolumeediaks või vastupidi: vihatud “erinevused” ei tundugi enam nii hirmsad, neid tasub püüda isegi mõista ja sallida.