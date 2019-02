Eluasemelaenu võetakse vähem

“Palgad ja kinnisvarahinnad Eestis on kasvanud sarnases tempos ning elukondliku kinnisvara kättesaadavus on jäänud stabiilseks. Kinnisvara hinnad kasvasid Eestis kuus protsenti. Lätis ja Leedus oli aastane kasv ligi kaks protsenti ning palga kasv oli siin kinnisvarahindade kasvust kiirem. Turu aktiivsus on kasvanud kõige enam Leedus, kuid suhteliselt on turg kõige aktiivsem endiselt Eestis,” ütles Pärgma pressiteate vahendusel.