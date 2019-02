10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rakvere Autobussi- ja Taksopark avab uue marsruuttaksoliini Rakvere–Tartu. Hommikul kell 8 väljub mikrobuss RAF “Latvija” Rakvere autobussijaamast. Sõiduaega on ette nähtud 2 tundi 30 minutit. Tartuni sõidetakse peatusteta. Sõiduhind on 2 rbl. ja 70 kopikat. Marsruut kulgeb läbi Mustvee. Võrreldes liinibussiga on sõiduaeg lühem enam kui poolteist tundi.