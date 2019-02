Repliik: lapse maailm

Pean silmas last, kellel pikkust umbes 128 sentimeetrit ja kes käib … no ütleme, et esimeses klassis. Sellel lapsel on koolipäeva lõppedes soov osta viineripirukat, jäätist ja maitsevett. Esimese hankimisega saab ta hakkama, sest pirukad on reeglina haardeulatuses. Ka jäätisekülmikust suudab ta meelepärase maiuse väikese pingutusega välja õngitseda. Aga see pudelike maitsevett, kurivaim, kipub poe külmikus nii kõrgel olema, et karju appi.