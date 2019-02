Veebruari kohta tavatult soe ilm on pannud lumikellukesed õitsema. Vohnja raamatukoguhoidja Ly Pajussaar, kelle akna all rida valgeid õienuppe, ütles, et päris nii varajast õitsemist ta ei mäletagi. Küll meenus talle, et sõbranna sünnipäevale 2. märtsil on ta oma aiast korjatud lumikellukeste kimbuga läinud.