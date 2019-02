Kohus ei vabastanud Assar Paulust ennetähtaegselt

Assar Paulus avaldas kohtuistungil kohtule, et ta soovib vabaneda vangistusest tingimisi enne tähtaega. Kaitsja hinnangul on põhjendatud Assar Pauluse tingimisi enne tähtaega vabastamine.

Kinnipeetava iseloomustuse põhjal võib asuda seisukohale, et Assar Pauluse vabanemisjärgsed elutingimused on head. Assar Paulusel on olemas vabanemisjärgne elukoht ning olemas on ka vabanemisjärgne töökoht. Lisaks ootab Assar Paulust vabaduses toetav lähisuhtevõrgustik. Kinnipeetava head vabanemisjärgsed elutingimused on käesoleval juhul kindlasti positiivseks, ent mitte määravaks asjaoluks, kuivõrd head elutingimused olid Assar Paulusel olemas ennegi, kuid need ei hoidnud isikut ära raskeid kuritegusid toime panemast.