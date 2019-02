Sokid, mille talla all on kirjas Eesti koordinaadid, et ka kaugel olles leiaks kodutee. Lipuvärvides joogikõrred. Eesti vapiga särk, ilmastikukindel majalipp või hoopis tulevase laulu- ja tantsupeo motiiviga martsipanitort? Vabariigi aastapäeva eel külastasime fotograafiga kaubandusvõrku, et saada aimu, milliseid Eesti hõnguga asju seal pakutakse. Toimetuserahvas koostas leidudest oma edetabeli, mida siinkohal jagame.