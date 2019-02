Hillar Hein: “Mäesuusatamine pole laiskade sport”

Rohkem suusahüppetreenerina tuntud Hillar Heina käe all on harjutanud hulgaliselt endiseid ja nüüdseid Eesti suusalendureid. Praegu on ta peamiselt tegev ettevõtluses, juhtides spordirõivaid tootvat perefirmat.

Elus suure kannapöörde teinud, elukohta ja ametit vahetanud Hillar Hein ütleb, et tema kodu on endiselt seal, kuhu kümne aasta eest koti maha pani – Viljandis. Lääne-Virumaaga seob tunnustatud suusahüppetreenerit endiselt Rakvere vallas tegutsev suusaklubi Telemark. Tõsi, suusahüpetelt on see nüüdseks spetsialiseerunud ümber mäesuusatamisele.